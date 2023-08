Djokovic weer nummer 1 van de wereld na winst bij terugkeer op US Open

Djokovic ontbrak vorig jaar in New York omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. De huidige nummer 2 van de wereld kan het toernooi voor het eerst sinds 2018 winnen. Hij was al drie keer de beste op Flushing Meadows. De 36-jarige Serviër treft in de tweede ronde de Spanjaard Bernabe Zapata Miralles.

De partij in het Arthur Ashe Stadium begon veel later dan gepland, maar dat deerde Djokovic in het geheel niet. „Het maakte me niet uit dat ik na middernacht begon, want ik keek al een paar jaar uit naar dit moment, om in het grootste stadion in onze sport, het luidste stadion in onze sport, een avondsessie te spelen”, zei Djokovic. „Het was een groot plezier om de baan op te stappen, ik had er lang naar uitgekeken.”

Bron: discovery+

De Serviër was tevreden over zijn spel en sprak van „onberispelijk” tennis. „Vooral in de eerste twee sets speelde ik bijna foutloos en de eerste set was perfect. Over het algemeen ben ik heel erg blij met hoe ik me voel en met de manier waarop ik speel. Hopelijk kan ik dat niveau vasthouden.”

Geagiteerde Gauff wint in eerste ronde

Coco Gauff heeft in de eerste ronde van de US Open gewonnen van qualifier Laura Siegemund. De Amerikaanse tiener versloeg haar Duitse tegenstander op de openingsdag van het laatste grandslamtoernooi van het jaar in drie sets met 3-6 6-2 6-4.

De 19-jarige Gauff, die eerder deze maand op het prestigieuze WTA-toernooi van Cincinnati de grootste titel uit haar loopbaan veroverde, verloor maandag in het Arthur Ashe Stadium de eerste set van de 35-jarige Duitse, die met slim spel wist te verbazen.

In de derde set verloor Gauff haar geduld met de umpire. Ze vond dat Siegemund tijd rekte en eiste dat daar wat van gezegd zou worden. „Het kan me niet schelen wat ze doet tijdens haar opslag, maar tijdens mijn opslag moet ze klaar zijn. Ze is nooit klaar”, riep Gauff tegen de scheidsrechter.

Bron: discovery+

In de tweede ronde treft Gauff de 16-jarige Russin Mirra Andrejeva.

Succesvolle comeback Wozniacki

Caroline Wozniacki heeft een succesvolle comeback gemaakt op de US Open. De voormalig nummer 1 van de wereld, die meer dan drie jaar afwezig was in het profcircuit, won op het grandslamtoernooi van New York haar partij in de eerste ronde van de Russische qualifier Tatiana Prozorova. Ze won in het grote Louis Armstrong Stadium in 1,5 uur tijd in twee sets: 6-3 6-2.

Wozniacki speelt haar derde toernooi sinds haar terugkeer. Ze was al actief in de toernooien van Montreal en Cincinnati. De 33-jarige Deense nam afscheid na de Australian Open van 2020 om een gezin te stichten, maar besloot deze zomer weer het racket serieus op te pakken. Haar ervaring gaf de doorslag tegen de 19-jarige Prozorova.

„Het voelt geweldig om terug te zijn”, zei Wozniacki, die in de tweede ronde de als 11e geplaatste Tsjechische Petra Kvitova treft. „Ik ben hier sinds 2019 niet meer geweest en sindsdien is er veel gebeurd. Het voelde zo speciaal om de kans te krijgen op deze grote baan in een avondsessie te spelen en een overwinning te boeken.”

Wozniacki stond tussen oktober 2010 en februari 2018 in bij elkaar 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst en won in totaal dertig toernooien. De Australian Open in 2018 was het enige grandslamtoernooi dat ze won. „Het zal uiteraard in de volgende ronde tegen Petra een stuk moeilijker worden. Ik ken haar goed en heb al vele malen tegen haar gespeeld, dus ik weet wel wat ik ongeveer kan verwachten”, blikte ze vooruit.