Duitsland neemt Götze mee naar Qatar, blessure kost Reus weer WK

De 30-jarige Götze, die in 2014 het winnende doelpunt maakte in de verlenging van de WK-finale tegen Argentinië, behoort voor het eerst sinds 2017 tot de nationale selectie. De aanvallende middenvelder speelde de laatste twee jaar bij PSV en keerde dit seizoen bij Eintracht Frankfurt terug in de Bundesliga.

Marco Reus ontbreekt vanwege een blessure in de selectie van bondscoach Hansi Flick. De 33-jarige aanvaller van Borussia Dortmund miste ook al het WK 2014 en het EK 2016 vanwege een blessure. Vorig jaar sloeg hij vanwege vermoeidheid het uitgestelde EK over. „We gaan Marco missen, want we hadden zijn kwaliteiten goed kunnen gebruiken”, zei Flick. „Zijn herstel kost tijd. We hebben besloten geen risico te nemen en hem niet te selecteren.” Eerder haakten de aanvallers Timo Werner (RB Leipzig) en Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) al af vanwege blessures.

Flick selecteerde met de 17-jarige Youssoufa Moukoko (Dortmund) en spits Niclas Füllkrug (Werder Bremen) twee debutanten voor het WK. Füllkrug maakte dit seizoen in de Bundesliga al tien doelpunten. Het leverde de 29-jarige aanvaller een uitverkiezing op voor het WK.

Geen Hummels

De gelouterde verdediger Mats Hummels, jarenlang een vaste waarde in het Duitse elftal, kreeg geen oproep. Flick geeft de voorkeur aan jongere verdedigers. „Mats is in vorm, topfit en belangrijk voor zijn club Dortmund. We kijken echter ook naar de toekomst en nemen daarom jongere spelers mee”, aldus de bondscoach. Hummels (33) keerde vorig jaar voor het EK terug in de Duitse selectie na enkele jaren afwezigheid.

Drie keepers

Bij de 26 spelers die Flick selecteerde, zitten drie keepers: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen en Kevin Trapp. „We hebben overwogen om vier keepers mee te nemen, maar net als enkele andere landen kiezen we er voor drie.”

Japan, Spanje en Costa Rica

Duitsland neemt het in Qatar in groep E op tegen Japan (23 november), Spanje (27 november) en Costa Rica (1 december). De Duitsers veroverden acht jaar geleden in Brazilië de wereldtitel, maar werden in 2018 op het WK in Rusland al in de groepsfase uitgeschakeld.

Duitse bondscoach Flick: niet wegduiken voor misstanden in Qatar

De Duitse voetballers gaan op het WK voor de wereldtitel, maar ze willen tijdens de mondiale eindronde ook de mensenrechtensituatie in Qatar aankaarten. „We moeten onze oren en ogen openhouden en niet wegduiken”, zei bondscoach Hansi Flick bij de presentatie van zijn selectie. „We willen de misstanden duidelijk onder de aandacht brengen.”

De Duitse voetbalbond DFB maakt net als de Nederlandse KNVB deel uit van de Europese werkgroep die al geruime tijd samen met onder meer mensenrechtenorganisaties aandacht vraagt voor de situatie in Qatar. Afgelopen week herhaalde die werkgroep de boodschap dat de aangesloten landen daarmee ook tijdens het toernooi doorgaan. Wereldvoetbalbond FIFA had de WK-deelnemers juist per brief opgeroepen om alleen over voetbal te praten in Qatar.

„Natuurlijk is het enorm belangrijk dat we ons concentreren op het sportieve aspect, dat is ook voor de spelers van belang”, zei Flick. „Maar tegelijkertijd willen we ons ook duidelijk uitspreken over de mensenrechtensituatie in Qatar.” Bondsvoorzitter Bernd Neuendorf is tijdens het WK verantwoordelijk voor sociaal-politieke kwesties.

Flick hoorde de Qatarese WK-ambassadeur Khalid Salman deze week in een documentaire van de Duitse zender ZDF homoseksualiteit beschrijven als „geestelijke schade.” De bondscoach zei in het algemeen „sprakeloos en verbijsterd” te zijn door „dingen die in Qatar gebeuren.”