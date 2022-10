Ten Hag: ’Ik zeg verder niets meer over Ronaldo’

„Het was geen moeilijk besluit. We hebben vorige week alles gezegd en de vragen beantwoord. Hij was voor één wedstrijd geschorst en daarmee is het klaar”, zei trainer Erik ten Hag in de persconferentie voorafgaand aan het duel op Old Trafford.

Ten Hag verbande Ronaldo uit zijn selectie nadat zijn sterspeler vorige week woensdag in de slotfase van het competitieduel met Tottenham Hotspur had geweigerd om in te vallen. De Portugees vertrok zonder toestemming van Ten Hag van de reservebank naar de kleedkamer. De Nederlandse coach besloot hem daarom niet op te nemen in zijn selectie voor het uitduel met Chelsea. „Ik zeg er verder niets meer over. Alles is al uitgelegd en we gaan ons nu richten op de wedstrijd van morgen. Die is belangrijk, want we willen nummer 1 worden in onze poule”, aldus Ten Hag.

De voormalige coach van Ajax bevestigde dat zijn Franse international Raphaël Varane de komende zes wedstrijden van de club mist vanwege een blessure. „Hij zal zeker tot het WK niet beschikbaar zijn. Ik denk wel én hoop dat hij kan spelen op het WK, maar dat hangt helemaal af van hoe zijn herstel verloopt.”