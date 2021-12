Ook De Jong en Wüst sterk, Ter Mors grijpt mis Jutta Leerdam wint 1000 meter en is zeker van plek op Olympische Spelen

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Jutta Leerdam Ⓒ ANP/HH

Jutta Leerdam zich bij het Olympisch Kwalificatietoernooi in Thialf geplaatst voor de Olympische Spelen. De 22-jarige Nederlandse won de 1000 meter in een tijd van 1.14,09 en is door die overwinning zeker van een plek in Peking.