Na WK voor landen is het nu de beurt aan clubs: Real Madrid gaat op voor vijfde titel

Het Egyptische Al Ahly en het Nieuw-Zeelandse Auckland City bijten vanavond het spits af, en van alle deelnemers hebben die twee teams de langste route naar een eventuele eindzege. Al Ahly en Auckland City moeten vier duels winnen om zich tot wereldkampioen te kronen.

Real Madrid, vanwege de eindzege in de Champions League in 2022 de afgevaardigde uit Europa, komt pas op 8 februari in actie. De Spanjaarden treffen in hun halve finale Al Ahly, Auckland City of het Amerikaanse Seattle Sounders. Real kroonde zich al vier keer eerder tot winnaar van het WK voor clubs, en die prestatie werd door geen enkele andere club geleverd.

Nederlandse clubs deden nooit mee aan het toernooi, dat sinds 2005 in deze vorm wordt afgewerkt.