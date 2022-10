Wel oktoberfest, geen voetbalfeest bij boos Fortuna: ’Natuurlijk een penalty’

De combinatie van voetbal met een bierfeest werkte wel in Zuid-Limburg. Het was wat drukker dan normaal bij een thuisbeurt van Fortuna. Maar dat had mogelijk ook met de drie zeges sinds de komst van trainer Julio Velazquez te maken. Na wat magere jaren prikkelde dat de nieuwsgierigheid. Met als kanttekening dat Fortuna won van tegenstanders van het kaliber Excelsior, Volendam en Vitesse. Dat zijn ploegen waartegen de ontslagen Sjors Ultee misschien ook wel succesvol was geweest.

RKC wat weggezakt

Met RKC troffen de Limburgers een ploeg die een geweldige competitiestart doormaakte en de laatste weken in een goede vorm stak. Een echte test dus voor de ploeg met naast Velazquez nog twee Spanjaarden op de bank. Na een aarzelende start bewees Fortuna dat het dit seizoen niet voor de onderste plekken mee hoeft te doen.

Aanvankelijk kon de thuisploeg nog geen vuist maken. RKC had doelman Pandur al driemaal op de proef gesteld voor Mats Seuntjens het eindelijk eens aan de andere kant probeerde. Vooral Iliass Bel Hassani was weer bedrijvig en haalde twee keer uit van afstand. Maar daarna knokte Fortuna zich in de wedstrijd.

Burak Yilmaz met de bal aan de voet. Ⓒ Pro Shots

Beide ploegen speelden weer met hun vaste aanvoerder. Bij Fortuna Sittard keerde Mats Seuntjens, vorige week op de bank geposteerd, terug in de basiself. Hij kreeg meteen de aanvoerdersband. Ook bij RKC Waalwijk maakte een belangrijke man zijn rentree. Michiel Kramer, al goed voor vier treffers dit seizoen, had geen last meer van zijn rug. Dat de Waalwijkers tijdens zijn absentie volop bleven scoren, bewijst hoe goed de Brabanders in de aanvallers zitten. Mika Biereth, bij de 2-3 zege op FC Groningen nog goed voor twee treffers, moest wijken voor de aanvoerder van RKC en speelde alleen het laatste half uur mee.

Doelpunt Kramer gaat niet door

Kramer trof kort na de rust het net, maar die treffer werd terecht wegens buitenspel geannuleerd. Fortuna was, sinds de geweldige slalom van Seuntjens na een half uur, de bovenliggende partij. RKC wankelde en ontsnapte geregeld aan een treffer. In die fase bewees Shawn Adewoye dat clubs de beste verdediger bij RKC over het hoofd hebben gezien. De Belg heeft zijn verbintenis inmiddels met een jaar verlengd, want RKC rekent erop dat het komende zomer wel gaat gebeuren.

RKC wankelde en dus greep trainer Joseph Oosting in. Hij haalde met Dario van den Buijs een verdediger naar de kant en ging op het middenveld één-op-één spelen. Een dergelijke ingreep leverde tegen Sparta meer houvast en een voorsprong op in een duel, dat uiteindelijk in 2-2 zou eindigen. Ook nu werd het gelijk. Daar konden de Waalwijkers het meest tevreden mee zijn. Zeker ook omdat arbiter Joey Kooij in extra tijd naar de kant geroepen werd. Fortuna kreeg geen strafschop na een overtreding op Burak Yilmaz.

Onbegrip bij Fortuna Sittard. Ⓒ Pro Shots

Kooij bleef even voor het scherm staan en was daarna resoluut. De wedstrijd ging verder waar hij gebleven was, met een inworp voor Fortuna. Het riep de vraag op in het Limburgse kamp of de arbiter in bijvoorbeeld een vol Philips-stadion tot dezelfde slotsom was gekomen. RKC kreeg er een paar weken geleden voor een hoog geheven been van Hans Mulder wel een penalty.

Woede op Kooij

Oghuzan Ozyakup had best wel moeite met de beslissing van Kooij, al ging het niet alleen over dat moment in de kleedkamer van Fortuna. ,,Na drie overwinningen reken je ook op een goed resultaat tegen RKC”, zei hij. ,,Maar als je terugkijkt is een gelijkspel wel terecht. Als we een penalty hadden gekregen, dan konden we de wedstrijd nog winnen. Natuurlijk was het een penalty. Want dat is nou eenmaal de straf als je iemand in de zestien aan het shirt vast houdt.”