WK shortrack: Shaoang Liu pakt titel, De Laat vijfde

De tweede plaats in de Optisport Sportboulevard was voor De Laat niet genoeg voor een medaille in het klassement. De nummer 3 van het laatste EK in Polen eindigde als vijfde met 42 punten.

De wereldtitel ging naar de Hongaar Shaoang Liu. Zijn broer Shaolin Sandor Liu verzekerde zich van het zilver en de bronzen plak ging naar de Rus Semen Elistratov. Lepape werd vierde.

Sjinkie Knegt Ⓒ ANP

Dylan Hoogerwerf werd vierde in de superfinale. Sjinkie Knegt had zich daarvoor niet geplaatst. In de eindstand werd Hoogerwerf achtste en Knegt veertiende.