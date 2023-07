Mathieu van der Poel kritisch na complete chaos op circuit

Premium Het beste van De Telegraaf

Fabio Jakobsen (R) was een van de grootste slachtoffers van de valpartij. Ⓒ ANP/HH

NOGARO - Het was 179 kilometer lang een doodsaaie vierde Tour-etappe, maar tijdens de laatste 3000 meter vlogen de brokstukken over het Circuit Paul Armagnac. Het was een complete chaos met renners die links en rechts op het asfalt klapten, onder wie Fabio Jakobsen. Op deze aankomst, waar het op pure snelheid aankwam, wilde de Europees kampioen laten zien dat hij de rapste benen van dit peloton heeft. Uitgerekend hier kwam hij ten val door een aanraking met de latere winnaar Jasper Philipsen, die een dag eerder al Wout van Aert hinderde.