George Russell dolblij: ’Het is een lange dag geweest’

,,Het is een lange dag geweest en het bleek niet mogelijk om te racen, maar voor het team is dit een geweldig resultaat”, aldus Russell, coureur van het vermaarde topteam Williams. ,,Er is zo hard gewerkt de afgelopen jaren, alleen was dat nauwelijks terug te zien in de resultaten. En nu wel. Iedereen bij Williams heeft dit verdiend.”

Russell hoopt op promotie naar Mercedes, maar is afhankelijk van teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker zegt al wel een beslissing te hebben genomen. Hij houdt zijn kaarten echter nog tegen de borst.

Hamilton

Russells mogelijke toekomstige teamgenoot, Lewis Hamilton, eindigde als derde en behield zo de leiding in de WK-stand. ,,Ik snapte eigenlijk niet waarom ze de race herstartten, want de omstandigheden waren niet verbeterd”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. ,,Het was dus puur voor die drie rondjes om tot een officiële uitslag te komen. De mensen hier op de tribunes hebben uren in de kou en wind gezeten, spenderen zoveel geld en zien dan geen race. Ik vind dat zij hun geld terug moeten krijgen.”