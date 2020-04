Politie legt feestje stil bij voetballer Standard Luik

onze Telesportredactie

De 24-jarige spits, organiseerde volgens de politie een barbecue- en sishafeestje. In totaal deelden de agenten vijf boetes uit voorhet schenden van het samenscholingsverbod. De feestvierders hadden allemaal een ander adres en waren afkomstig uit onder meer Antwerpen en Brussel, bevestigt de politie. Oulare bekende zondagmiddag de feiten deels. „Er was geen feestje. Hij is hier sinds de quarantaine om niet alleen te zijn. Niks bijzonders. Blijkbaar hebben de buren gebeld. Ingeschreven is hij hier niet”, zegt Obbi Oulare tegen Het Nieuwsblad.

„De agenten hadden niet veel begrip”, vervolgt de 24-jarige aanvaller. „Ik heb oké gezegd en de boete betaald. Geen discussie. Op zich doet mijn vriend niets verkeerd. Ik woon alleen en hij is mijn beste maat. Hij is al 3,5 week bij mij thuis. Of ik bang ben dat de agenten gaan terugkomen? Ik weet het niet. Op zich heb ik niets verkeerd gedaan. Ik begrijp dat ze hun job doen, maar ze moeten niet overdrijven”, vertelt de aanvaller.

Oulare zette op 17 maart nog op Instagram: „Respecteer de regels. Allen samen kunnen wij deze moeilijke situatie overwinnen.” Hij heeft zijn account inmiddels op privé gezet.