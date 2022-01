Herstellende Conor McGregor ’gepasseerd’ door UFC

McGregor kwam in juli 2021 voor het laatst in actie, toen hij het in een rematch opnam tegen Dustin Poirier. The Notorious verloor nadat hij de tweede ronde een gruwelijk beenbreuk opliep. Een half jaar eerder was hij nog knock-out geslagen door de Amerikaan.

McGregor kroonde zich in 2016 tot eerste dubbelkampioen (veder- én lichtgewicht) ooit in de UFC, maar verloor sindsdien drie van zijn vier partijen. Toch blijft hij immens populair bij de fans en kan hij nog steeds - net als tegenstanders - rekenen op vergoedingen van luttele miljoenen euro’s.

Charles Oliveira won in december van Dustin Poirier. Ⓒ HH/ANP

Oliveira had zelf wel oren naar een lucratieve partij tegen McGregor, die sportief gezien zeker niet voor in de rij stond. „In het verleden had ik een titelgevecht altijd verkozen boven een partij tegen Conor, dat weet iedereen. Maar nu ik kampioen ben, zou ik kiezen voor het geld, voor een partij tegen Conor dus.”

De 32-jarige Oliveira is inmiddels al tien gevechten op een rij ongeslagen. Zijn laatste nederlaag dateert van 2017. Vorig jaar kroonde hij zich tot kampioen door Michael Chandler te verslaan. De twee vochten voor de vacante titel, nadat Khabib Nurmagomedov als kampioen uit de sport was gestapt. In december boekte Oliveira nog een overwinning op Poirier.

Gaethje (33) geldt als een zeer spectaculaire vechter, maar verloor wel drie van zijn acht UFC-partijen. Van die gevechten haalde slechts één het einde. Dat was in november, tegen Chandler, toen hij op punten won. Al zijn overige partijen eindigden in een (technische) knock-out.