Berhalter heeft baan als bondscoach Amerika definitief terug

Berhalter stopte eind vorig jaar als coach van het nationale team na de uitschakeling van Amerika in de achtste finales van het WK in Qatar door Nederland. Hij kwam in januari met het verhaal naar buiten dat hij ruim dertig jaar geleden zijn vrouw had geschopt bij een hoogoplopende ruzie. Hij werd hiermee tijdens het WK gechanteerd. De Amerikaanse voetbalbond kondigde een onderzoek aan. Berhalter werd in maart vrijgepleit en kreeg te horen dat hij weer zou kunnen terugkeren als bondscoach. De bond heeft tot nu toe geen andere coach aangesteld.

Sportdirecteur Matt Crocker van US Soccer noemt Berhalter met zijn visie en ervaring als de juiste man voor de baan en kijkt uit naar een hernieuwde samenwerking. De bondscoach bedankte voor het vertrouwen in hem. „Ik ben dankbaar dat ik de kans krijgt om verder te bouwen op onze prestaties op het WK en kan bijdragen aan deze spannende tijd voor voetbal in ons land.”

Berhalter werd de afgelopen dagen genoemd als mogelijke kandidaat om Maurice Steijn op te volgen bij Sparta Rotterdam. Steijn gaat aan de slag bij Ajax.