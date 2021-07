Marc Overmars: ’Dusan Tadic niet te koop’

Dusan Tadic in actie tegen Vitesse. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Dusan Tadic blijft bij Ajax. ,,Hij is dit seizoen niet te koop”, zegt Marc Overmars, die desgevraagd reageert op Italiaanse geruchten dat de aanvaller in de belangstelling zou staan van AC Milan. ,,We zijn drie jaar geleden met iets moois begonnen en Dusan is veel te belangrijk. Hij is bij Ajax het cement tussen de bouwstenen.”