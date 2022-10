Servische volleybalsters weer wereldkampioen

Servië won het WK in 2018 door Italië te verslaan in de finale. Op het EK van 2021 moesten de Servische speelsters de titel aan de Italianen laten. De wereldkampioen moest vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio genoegen nemen met brons.

Brons Italië

Brons was er voor Italié. De regerend Europees kampioen versloeg in Omnisport in Apeldoorn de Verenigde Staten in drie sets: 3-0 (25-20 25-15 27-25).

Italië was in de halve finale uitgeschakeld door Brazilië. De Amerikaanse volleybalsters, de regerend olympisch kampioen, verloren in de halve eindstrijd van titelverdediger Servië.

De volleybaldames van Italië hebben ten koste van de V.S. het brons gepakt op het WK. Ⓒ ANP/HH

De Italiaanse speelsters, die in 2018 de WK-finale verloren van Servië, wonnen de eerste twee sets overtuigend. In de derde set namen de Verenigde Staten steeds een kleine voorsprong. De volleybalsters kregen setpoints vanaf 24-21, maar Italië kwam terug en benutte op 26-25 het eerste matchpoint.