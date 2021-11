AFAS stopt na 12 jaar als hoofdsponsor van AZ

AZ zegt met respect, waardering en dankbaarheid terug te kijken op de samenwerking met AFAS, die na het lopende seizoen eindigt. Het bedrijf uit Leusden schonk de Alkmaarders het vertrouwen toen de club in een moeilijke fase zat. AZ gaat op zoek naar nieuwe partners voor het wedstrijdshirt, het gerenoveerde stadion en de jeugdopleiding.

Geweldige partnership

Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ: „In de afgelopen twaalf jaar hebben wij met AFAS veel meegemaakt en enorme stappen gezet, onder meer op het gebied van onze jeugdopleiding. We kwamen van ver, maar zij hebben de club door dik en dun gesteund.”

„Dat AFAS ons nu de ruimte geeft een volgende stap te zetten, is wat dat betreft ook veelzeggend. Wij kijken terug op een geweldig partnership met een zeer inspirerende partij, die wij het allerbeste wensen in de toekomst.” De scheidende hoofdsponsor omschrijft de jarenlange samenwerking als ’een schot in de roos’.

Naamgever

In 2010 verbond AFAS zich voor drie seizoenen aan AZ en werd naast hoofdsponsor ook naamgever van het stadion. Nadien werd de overeenkomst tweemaal verlengd tot uiteindelijk medio 2022. De opening van het AFAS Trainingscomplex in 2016 in Wijdewormer betekende een nieuwe fase in de samenwerking tussen beide partijen.

Samen met het softwarebedrijf werden op het sportieve vlak successen gevierd. Met AFAS op het shirt won AZ in 2013 de KNVB-beker, promoveerde Jong AZ naar de Eerste Divisie en nestelden de Alkmaarders zich in de top van het Nederlandse voetbal. Daarnaast dwong AZ in de twaalf AFAS-seizoenen tien keer Europees voetbal af, mede door acht top 4-noteringen. De club gaat op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor ’die AZ kan ondersteunen in de verdere weg naar de top’.