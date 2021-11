AZ moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

Het softwarebedrijf stopt ook als shirtsponsor en als naamgever van het trainingscomplex voor de jeugdopleiding. AFAS volgde in 2010 de DSB Bank van de toenmalige clubvoorzitter Dirk Scheringa op als hoofdsponsor. Het contract werd eerst in 2013 en daarna nog eens in 2016 verlengd. „In de afgelopen twaalf jaar hebben wij met AFAS veel meegemaakt en enorme stappen gezet, onder meer op het gebied van onze jeugdopleiding”, zegt Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ. „We kwamen van ver, maar zij hebben de club door dik en dun gesteund. Dat AFAS ons nu de ruimte geeft een volgende stap te zetten, is wat dat betreft ook veelzeggend.”

Bekijk ook: Feyenoord weer jaar door met Europarcs

Bekijk ook: Ajax en Ziggo door tot 2025

Het is nog niet duidelijk welk bedrijf AFAS opvolgt als hoofdsponsor in Alkmaar. „AZ gaat de komende periode met belangstellenden in gesprek om de door AFAS en de club ingezette weg verder uit te bouwen”, meldt de Noord-Hollandse club. „Daarbij zal er een nieuwe hoofdsponsor worden gezocht die AZ kan ondersteunen in de verdere weg naar de top.”