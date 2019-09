Sport Kort: Tennisster Halep haalt coach Cahill terug

Dagelijks verzamelen we in Sport Kort het korte nieuws van alle kanten. Bekijk hieronder het overzicht van donderdag 12 september.

Tennisster Halep haalt coach Cahill terug

16.55 uur Tennisster Simona Halep gaat weer samenwerken met coach Darren Cahill. De twee deden dat eerder al met succes, maar in 2018 besloot de Australiër meer tijd aan zijn gezin te gaan besteden.

„Ik ben blij dat hij na ruim een jaar weer terugkomt”, zei Halep. De hernieuwde samenwerking gaat in 2020 in. Onder leiding van Cahill kwam de Roemeense speelster onder meer op de eerste plaats van de wereldranglijst terecht en won ze haar eerste grandslam, in 2018 op Roland Garros.

Hoewel Halep dit jaar Wimbledon won, is ze inmiddels afgezakt naar de zesde plaats op de ranking.

Voetbal: Van Holsbeeck weer opgepakt in fraudezaak

12.40 uur: Voor de tweede keer in amper een jaar is Herman Van Holsbeeck opgepakt. Justitie verdenkt de voormalige manager van de Belgische topclub Anderlecht van witwaspraktijken en omkoping bij transfers, meldden media in België.

Een dag eerder werd voetbalmakelaar Christophe Henrotay al opgepakt, de zaakwaarnemer van onder anderen de internationals Thibaut Courtois, Yannick Carrasco en Youri Tielemans. Het onderzoek spitst zich toe op de financiële constructies rond de transfers van de Anderlechtspelers Aleksandar Mitrovic en Tielemans, naar respectievelijk Newcastle United en AS Monaco.

Van Holsbeeck werd in oktober vorig jaar ook al opgepakt, toen als onderdeel van Operatie Propere Handen. Dat onderzoek rond de invloedrijke voetbalmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic leidde tot een reeks arrestaties in het Belgische voetbalmilieu.

Van Holsbeeck was tussen 2003 en 2018 de algemeen manager van Anderlecht. In april werden kantoren van de topclub uit Brussel en van de Belgische voetbalbond doorzocht. De onderzoekers zouden op zoek zijn geweest naar informatie over onder meer de transfers van Mitrovic en Tielemans.

Wielrennen: De Weert na schorsing door bij Lotto-Soudal

11.56 uur: Ondanks een incident aan de vooravond van de Ronde van Spanje mag Kevin De Weert bij Lotto Soudal blijven werken. De Belg, oud-profwielrenner en voormalig bondscoach van zijn land, werd kort voor de start van de Vuelta geschorst. Na een paar gesprekken met ploegmanager John Lelangue heeft De Weert te horen gekregen dat hij zijn werk mag hervatten.

Volgens Belgische media was drankmisbruik de reden van de schorsing. „Ik ga daar niets over zeggen, dat houden we intern”, zei Lelangue. „Het is ook geen kwestie van een zogenaamde tweede kans. Iedereen weet waar hij zich aan moet houden. Ik beschouw iedereen van het team een beetje als mijn kinderen, ik noem ze mijn familie.”

De Weert (37) legde eind vorig jaar zijn functie als bondscoach neer om bij Lotto Soudal als prestatiemanager aan de slag te gaan. Hij was nauw betrokken bij de geslaagde werelduurrecordpoging van landgenoot Victor Campenaerts op de baan in Mexico.

Voetbal: Southgate vreest racistische fans in Bulgarije

11.15 uur: Bondscoach Gareth Southgate van Engeland vreest dat zijn spelers meer racistische spreekkoren te horen krijgen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd op 14 oktober in en tegen Bulgarije. Dat zegt hij naar aanleiding van de thuiswedstrijd vorige week tegen de Bulgaren (4-0 voor Engeland) waarin fans uit het Oost-Europese land vooral de donkere Engelse speler Raheem Sterling uitscholden.

„Ik maak me zorgen. Ik zal mijn spelers waarschuwen, maar ik vertrouw erop dat de supporters van beide partijen zich gedragen”, aldus Southgate.

De Engelse voetbalbond FA heeft vorige week een Bulgaar uit het stadion verwijderd wegens ’discriminerend gedrag’. Bulgarije kreeg al sancties van de Europese bond UEFA wegens misdragingen van de supporters tijdens wedstrijden eerder dit jaar. Zo moet in de thuiswedstrijd tegen Engeland een deel van het stadion in Sofia leeg blijven.

Gareth Southgate en Raheem Sterling Ⓒ REUTERS

Tennis: Murray met wildcard naar China

11.12 uur: Andy Murray doet volgende maand mee aan het masterstoernooi van Shanghai. De 32-jarige Schot, door blessures afgezakt naar plek 415 op de wereldranglijst, heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Murray won het prestigieuze toernooi in 2010, 2011 en 2016.

De voormalige nummer 1 van de wereld onderging begin dit jaar een zware heupoperatie, die hem moest verlossen van chronische pijn. Het was lang onduidelijk of Murray ooit nog zou terugkeren op de tennisbaan. De Schot herstelde echter vrij voorspoedig en maakte in juni zijn rentree, in het dubbelspel op Queen’s. Samen met Feliciano López won hij direct dat Engelse grastoernooi.

In het enkelspel gaat het vooralsnog minder voorspoedig. Murray verloor direct in Cincinnati en in Winston-Salem. Alleen op een challenger wist hij één partij te winnen. Murray sloeg een wildcard voor de US Open af. Over ruim drie weken is hij in Shanghai wel van de partij.

Leon Goretzka ( Ⓒ Hollandse Hoogte

Bayern zonder geopereerde middenvelder

09.18 uur: Bayern München moet het zaterdag in de Duitse topper tegen RB Leipzig doen zonder Leon Goretzka. De middenvelder heeft een kleine operatie moeten ondergaan om een bloeduitstorting in zijn linkerbovenbeen te verhelpen. Goretzka liep die blessure vorige week op bij de nationale ploeg en miste daardoor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oranje (2-4) en Noord-Ierland (2-0-zege).

De 24-jarige Duitser heeft dit seizoen in de Bundesliga nog geen speelminuten gemaakt. Goretzka miste de eerste competitieduels vanwege een gekneusd dijbeen. Hij zat kort voor de interlandperiode wel weer op de bank tijdens de gewonnen wedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05 (6-1).

Bayern München heeft na drie duels zeven punten, Leipzig gaat aan kop met de maximale negen punten. „Ons doel is zaterdag de eerste plaats over te nemen met een zege in Leipzig”, zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern. Trainer Julian Nagelsmann van de trotse koploper heeft andere ambities. „Bayern is de favoriet voor de titel, omdat ze de beste selectie hebben. Maar als wij alles goed doen, staan we straks misschien wel vijf punten voor.”

Joost Luiten Ⓒ BSR Agency

Golf: Luiten vroeg aan de beurt in KLM Open

07.00 uur: Joost Luiten moet donderdag al vroeg de baan op voor zijn eerste ronde in het honderdste KLM Open. De tweevoudig winnaar (2013 en 2016) slaat even voor 8.30 uur zijn eerste bal op golfbaan The International, pal naast Schiphol.

Luiten werkt zijn ronde over achttien holes af in het gezelschap van de Spaanse topspeler Sergio Garcia en de Chinese titelverdediger Ashun Wu. De Amerikaan Patrick Reed, de nummer zeventien van de wereld en daarmee de hoogst genoteerde golfer in het KLM Open, komt vanaf 13.15 uur in actie. Hij zit in een zogeheten ’flight’ met de Belgische oud-winnaar Thomas Pieters en de Brit Matt Wallace.

In totaal spelen negentien Nederlanders mee in het oudste golftoernooi van Nederland.