Schaatsploeg Jumbo-Visma legt Joep Wennemars langer vast

„Vanaf het moment dat ik hier binnenkwam, was het al duidelijk dat Jac en ik met iets groters bezig zijn dan alleen vandaag”, zei de jonge Wennemars. „We werken samen richting de Olympische Spelen van Milaan en in mijn ogen hoort daar contractverlenging bij. Ik ben heel blij dat we twee jaar met elkaar verder kunnen.”

Wennemars is de komende dagen reserve voor de WK afstanden. Hij kijkt echter al voorzichtig naar volgend seizoen. „Het is jammer dat ik de afgelopen maanden iets te veel kwakkelde met mijn gezondheid, maar al met al mag ik ruimschoots tevreden zijn over mijn eerste jaar. Ik droomde er altijd van om World Cups te rijden en op de laatste na heb ik ze allemaal gereden. Ik vond het heel gaaf om mee te maken.”

Bekijk ook: Schaatsbelofte Joep Wennemars droomt van carrière à la pa Erben

De 47-jarige Erben Wennemars werd in 2006 derde op de 1000 meter op de Olympische Winterspelen in Turijn. Ook heeft hij twee wereldtitels op de sprintvierkamp achter zijn naam.