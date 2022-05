Premium Het beste van De Telegraaf

Jorrit Bergsma kampte jarenlang met paniekaanvallen: ’Ik werd er gek van’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

„Ik werd aangevlogen door een stressreactie van mijn lichaam, waardoor ik in een soort vluchtmodus belandde”, vertelt Jorrit Bergsma over zijn paniekaanvallen. Ⓒ René Bouwman

Jorrit Bergsma had jarenlang last van paniekaanvallen in de nachten voor belangrijke wedstrijden, waardoor hij vaak geen oog dicht deed. Na een bewogen zoektocht kwam de 36-jarige topschaatser in aanraking met EMDR, een therapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Tijdens de sessies met zijn specialist ontdekte de nuchtere Fries tot zijn verbazing dat hij een trauma had overgehouden aan de Winterspelen van 2014 in Sotsji. In de eerste trainingsweek met zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma vertelt Bergsma over de moeilijke weg die hij aflegde, terwijl bijna niemand ervan afwist.