Handbalsters wacht knotsgek scenario

Teleurstelling bij Estavana Polman na de wedstrijd tegen Denemarken op het WK handbal. Ⓒ ANP

KUMAMOTO - Het knotsgekke scenario dat zich heeft ontpopt tijdens het WK handbal is nauwelijks te bevatten. De Oranje-vrouwen waren tegen Duitsland (23-25) en Denemarken (24-27) geen schim van de topploeg die eerder Servië (36-23) en daarna Noorwegen (30-28) over de knie legde. „We speelden als bagger”, zei Estavana Polman, om zich daarna meteen te realiseren dat de rol van de handbalsters nog altijd niet is uitgespeeld. „Tegen Zuid-Korea gaan we vechten voor onze laatste kans om alsnog de halve finales te halen.”