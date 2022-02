Gracenote: medailletotaal TeamNL naar beneden bijgesteld, maar wel meer gouden plakken dan ooit

Premium Geld

Huizenprijzen in 34 gemeenten licht omlaag, bekijk hier jouw woonplaats

De huizenprijzen liggen in heel Nederland veel hoger dan een jaar geleden, maar opmerkelijk is wel dat in 34 gemeenten de prijzen in december licht zijn gedaald ten opzichte van november. Zo werden huizen in het populaire Haarlem in de laatste maand van het jaar 0,4% goedkoper.