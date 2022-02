’Nederland eindigt op historische derde plek in medaillespiegel’

Premium VROUW magazine

Miriams kleinkind is geboren in Dubai: ’Ik wilde hem oppakken en nooit meer loslaten’

Freelance journalist Miriam Mars is net oma geworden, maar in coronatijd is het toch even anders genieten van je kleinkind. En al helemaal als je dochter helemaal in Dubai woont! Daar zit je dan met een hart dat overstroomt van liefde.