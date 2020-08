Tom Dumoulin: ’Dit is niet wat we willen in de Tour’

Tom Dumoulin: „Primoz is met oog op de Tour onze eerste man, dat laat hij wel zien.” Ⓒ EPA

LES BELLEVILLE - „Je ziet dat als Steven (Kruijswijk, red.) en ik op kop boren, dat we tijd gaan verliezen”, was Tom Dumoulin na de derde rit van de Dauphiné meteen scherp in zijn analyse. Dat ritwinnaar Davide Formolo ontsnapte aan het schrikbewind van Jumbo-Visma was niet zozeer wat de Limburger bedoelde, maar hij doelde op de situatie binnen zijn ploeg. „Dit is niet wat we willen in de Tour de France.”