Serero op bank: ’Met mijn hoofd bij transfer’

Vitesse-trainer Leonid Slutsky erkende na afloop dat dat te maken had met de transferperikelen. „Hij zit in een onderhandelingsproces en daarom hadden we besloten hem op de bank te laten beginnen”, aldus de Vitesse-trainer, die kort voor rust alsnog een beroep moest doen op Serero, omdat Matus Bero geblesseerd uitviel.

Vitesse en de Emirati steggelen nog over een bankgarantie, maar naar verwachting wordt de deal op korte termijn afgerond. „De transfer speelt toch door mijn hoofd. Het was een goede beslissing om op de bank te beginnen. Ik hoop dat er snel duidelijkheid is over mijn toekomst”, aldus Serero, die het geen probleem vond om alsnog in te vallen. „De ploeg had me nodig en dan moet je er staan.”

Serero vormde in de eerste wedstrijden van het seizoen een sterk koppel met Riechedly Bazoer. De zesvoudig Oranje-international betreurt het ten zeerste als de Zuid-Afrikaanse middenvelder de deur van de GelreDome achter zich dicht trekt. „Het klikt tussen ons. We hebben eerder ook al samengespeeld bij Ajax en het voelt vertrouwd, dat ik weer naast hem sta. Iedereen weet dat Thuli een fantastische speler is en ik hoop dat hij blijft. Dat heb ik hem ook verteld, maar de keuze is natuurlijk aan hem.”