Liverpool in spektakelstuk laat naast koploper Arsenal

Gabriel Martinelli zette Arsenal al vroeg op voorsprong. Verdediger Virgil van Dijk van Liverpool verslikte zich en schoof de bal voor de voeten van de Braziliaan, die met een puntertje doelman Alisson passeerde. Net op het moment dat Liverpool, met Cody Gakpo in de aanval, wat gevaarlijker werd, verdubbelde Gabriel Jesus de score voor de bezoekers uit Londen. Hij kon de bal op een voorzet vanaf de linkerflank van Martinelli vrij inkoppen.

Vlak voor rust vond Liverpool tot groot genoegen van de aanhang de aansluiting. Mohamed Salah rondde een fraaie combinatie af. Kort na de pauze liet Salah een uitgelezen kans op de gelijkmaker liggen door een strafschop naast te schieten.

Liverpool vergrootte niettemin in de tweede helft de druk op Arsenal in het swingende duel. De thuisploeg kreeg volop kansen, maar had pas tegen het einde van de wedstrijd succes. Trent Alexander-Arnold schoot eerst de bal tussen de benen van Oleksandr Zintsjenko en gaf voor op invaller Roberto Firmino, die raak kopte. In een hectische slotfase had Liverpool zelfs nog de winst kunnen binnenhalen, maar Salah miste twee grote kansen.