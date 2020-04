Gonzalo Higuaín ziet herstart Serie A nog niet zitten

Higuaín is na de uitbraak van het coronavirus teruggekeerd naar zijn geboorteland Argentinië. De Italiaanse voetbalbond stelt veel in het werk om het seizoen in de Serie A vanaf volgend maand uit te spelen.

Higuaín staat tot eind volgend seizoen onder contract bij Juventus, waar Matthijs de Ligt ook voetbalt. De spits droeg ook het shirt van Real Madrid, Napoli, AC Milan en Chelsea.

In Italië heeft het coronavirus al meer dan 22.000 dodelijke slachtoffers geëist.