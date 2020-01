Klopp ziet Mourinho aan voor doelman

Na een vraag van een journalist wie van de twee managers nou eigenlijk de beste voetballer was geweest, begon de Liverpool-trainer nerveus om zich heen te kijken. „Heeft José gevoetbald dan?”, vroeg hij zich hardop af.

„Was hij niet toevallig een doelman? Weet iemand hier in de zaal op welke positie Mourinho speelde? Niet mij de schuld geven als jullie het ook niet weten, hè!”

Toen een journalist opmerkte dat de Portugees bij een benefietwedstrijd ooit op doel had gestaan, haalde Klopp zijn schouders. „Zelfs als je niet meer kunt lopen, kun je in zo’n wedstrijd nog keepen”, counterde hij gevat. „Maar Nu wil ik het weten ook. We hebben de tijd. Kan iemand het misschien op Google opzoeken?”

José Mourinho Ⓒ REUTERS

Nadat een verslaggever kon melden dat Mourinho in een ver verleden als middenvelder actief was, schoot Klopp in de lach. „Sorry, José!”, zo bood hij zijn excuses aan.

Mourinho was slechts zes jaar actief als profvoetballer en kwam uit voor Rio Ave, Belensenses, Sesimbra en Comércio e Indústria. Klopp kwam tussen 1989 en 2001 tot ruim 300 wedstrijden voor FSV Mainz 05.

Premier League

Liverpool is momenteel on fire in de Premier League. The Reds gaan met een voorsprong van 13 punten op nummer twee Leicester City florissant aan de leiding. Tottenham Hotspur, dat eerder dit seizoen Mauricio Pochettino ontsloeg, staat op een teleurstellende zevende plaats.

In mei vorig jaar stonden beide teams nog tegenover elkaar in de Champions League-finale. Liverpool won destijds met 2-0 dankzij doelpunten van Mohamed Salah en Divock Origi.