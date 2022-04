Michael van Gerwen hekelt arbiter: ’Fluitend publiek hoort erbij’

De leidsman reageerde meermaals op iemand in het publiek die zat te joelen. Van Gerwen meende naar afloop dat Bray de situatie daarmee alleen maar erger maakte. ,,Het was ontzettend irritant. Ik was ontevreden vanwege mijn eigen spel, maar de scheidsrechter maakt daar bovenop een fout”, zo stelt MVG tegenover ViaPlay.

Volgens Van Gerwen is het hek van de dam als scheidsrechters op al het gefluit reageren. „Ik heb honderd keer per jaar fluitend publiek zitten. Dat hoort erbij. Maar nu draaide hij elke keer als ik wilde gooien zich om om er iets van te zeggen. Hij heeft als scheidsrechter niet de autoriteit om iemand eruit te gooien, en het was duidelijk dat die ene vervelende fluiter niet wilde stoppen. Toch ging hij door. Dat leidt mij dan af.”

Op social media benadrukte Van Gerwen nog dat hij niet boos was op de fans. „De sfeer in Aberdeen was geweldig deze avond, bedankt Schotland.”