Michelle Dekker stunt met plek in kwartfinale parallelreuzenslalom

Dekker kende een ietwat moeizame start, maar knokte zich gedurende haar race knap terug, waarna ze zich uiteindelijk met een voorsprong van slechts 0,03 seconde plaatste voor de volgende ronde. Daarin is de Oostenrijkse Julia Dujmovits haar tegenstander.

De Nederlandse snowboardster doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Bij de Spelen van Sotsji in 2014 haalde ze met een 22e plaats de achtste finales niet. Vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang greep ze met één honderdste van een seconde naast een plek in de achtste finales en werd ze zeventiende.

Lang was onzeker of Dekker naar Peking mocht. Ze voldeed slechts deels aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF. De Nederlandse Ski Vereniging wist de sportkoepel er echter van te overtuigen dat Dekker in topvorm verkeerde en zodoende een goede kans maakte om door te dringen tot de finalerondes.

Kwalificatierun

Dekker legde haar kwalificatierun op de blauwe piste tegen de Japanse Tomoka Takeuchi af in 43,64 seconden. Dat was goed voor de achtste tijd op het blauwe parcours. Op het rode parcours kwam ze tegen de Zwitserse Ladina Jenny tot de tiende tijd van 45,09 seconden en tot een totaaltijd van 1.28,73. Dat was voldoende voor een plek bij de beste zestien.

Wegstuiteren

Dekker keek zelf terug op een goede eerste run waarin ze naar eigen zeggen na een foutje een beetje wegstuiterde, maar dat kostte haar niet veel tijd. „Mijn tweede run was iets minder. Ik startte iets te vroeg waardoor ik de ’startgate’ raakte en beneden had ik een iets te directe lijn”, zei ze. „Dat kostte me ook tijd. Maar uiteindelijk heb ik nog steeds een mooie dertiende plek en ga ik de finales in.”

