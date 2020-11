Nederlanders sporten minder sinds corona

Bijna twee derde van de Nederlanders die minder zijn gaan sporten, noemt als belangrijkste reden het feit dat de sportclub dicht is.

Er is ook een groep die vanwege het coronavirus juist is begonnen met sporten of meer is gaan sporten. Het gaat om 13 procent van de Nederlanders. Wandelen (15 procent), hardlopen (14 procent) en fitness (13 procent) zijn het populairst bij die groep. Als belangrijkste redenen worden opgegeven dat men fit en gezond wil blijven en dat men op gewicht wil blijven.

„Een grote groep Nederlanders weet gelukkig zelf voldoende sport- en beweegactie te organiseren in hun dagelijkse routine. Maar er is ook een hele grote groep Nederlanders die écht een sportclub nodig hebben om in beweging te komen, waar ze op de hen bekende manier sportles krijgen van een trainer, in een team kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Bij die groep verdwijnt de motivatie om te sporten zodra de sportclubs hun deuren moeten sluiten of alleen zeer beperkt open mogen zoals nu”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF.