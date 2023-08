PSV zet Anwar El Ghazi op transferlijst

El Ghazi werd op de slotdag van de vorige transferzomer voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Aston Villa, scoorde in 32 wedstrijden voor de Eindhovenaren negen keer en leverde twee assists.

De voormalig speler van onder meer Sparta, Ajax, OSC Lille en Everton botste in zijn Ajax-tijd met Peter Bosz en de trainer van PSV ziet de speler nu liever gaan dan blijven. Meerdere clubs uit binnen- en buitenland hebben al naar El Ghazi geïnformeerd, maar tot concrete belangstelling kwam het tot dusver nog niet.

De Barendrechter speelde als invaller vier minuten mee in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal en zat in de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz negentig minuten op de bank. Tegen FC Utrecht was hij geschorst. Bosz nam hem vanzelfsprekend nog wel mee naar Oostenrijk, waar PSV dinsdag (20.30 uur) de return van de derde voorronde van de Champions League speelt.

VIDEO: Valentijn Driessen bespreekt onder andere de voorronde van PSV in de Champions League tegen Sturm Graz.