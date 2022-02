Knock-out geslagen Kamila Valieva (15) verlost IOC van hoop kopzorgen

Olympische Spelen

Nils van der Poel: ’Spelen in China buitengewoon onverantwoord’

Tweevoudig olympisch schaatskampioen Nils van der Poel heeft bij terugkeer in zijn thuisland de Olympische Spelen in China vergeleken met die van nazi-Duitsland in 1936. Tegenover de Zweedse krant Aftonbladet geeft de schaatser te kennen dat het ’buitengewoon onverantwoord’ is om de Spelen toe te wi...