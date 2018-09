’Ik verwacht heel ander Schalke 04’

„Maar het klopt. Het was niet de start die we de afgelopen vijf, zes wedstrijden hadden”, aldus Schöne die de eerste twintig minuten de zwakste Amsterdamse schakel was. De Deen is er donderdag weer bij, maar vond het ’verschrikkelijk’ om de heenwedstrijd geschorst te moeten toekijken. "Vooral in de aanloop naar de wedstrijd was ik zó zenuwachtig. Tijdens de autorit van 25 minuten was ik vrij gespannen. Dat ben ik normaal gesproken niet. Maar nu kon ik niets doen, had ik geen invloed op de wedstrijd. Na tien minuten op de tribune zag ik: ’Dit kan niet mis’. En vanaf dat moment zat ik wel wat rustiger.”

Smullen

Het was volgens hem smullen. "Ik heb van de wedstrijd genoten, want dit was zeker één van de betere duels van Ajax. We hebben van het begin tot het einde gedomineerd en twee goede goals gemaakt. Alleen hadden we het onszelf nóg wat makkelijker moeten maken door meer te scoren.”

De routinier hamert er bij zijn ploeggenoten op alert te zijn. "Het lijkt me dat er in Gelsenkirchen een heel ander Schalke op het veld staat. We moeten hetzelfde doen als thuis, want dan komen we er wel uit. Ze wisten zich geen raad met ons positiespel en hoe kort we zaten. Dat zijn ze niet gewend. Als wij ons niveau halen, ben ik ervan overtuigd dat het goed komt. Scoren wij één keer, dan moeten zij er vier maken. Dus een snel doelpunt zou wel lekker zijn.”