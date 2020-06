Bondscoach Ronald Koeman: ’Ik blijk toch niet onverwoestbaar’

Bondscoach Ronald Koeman Ⓒ René Bouwman

Normaal gesproken zou Ronald Koeman zaterdag of zondag met Oranje, als de groepsfase goed was verlopen, in de achtste finale van het EK staan. In plaats daarvan zit hij nu bijna werkloos achter een opgeruimd bureau in het Zeister bos. Is dat een ramp, als je net het coronavirus en een hartaanval hebt gehad?