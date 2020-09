Gesink zegt af voor WK wielrennen; Van der Lijke vervanger

Bondscoach Koos Moerenhout haalde Nick van der Lijke van de procontinentale Riwal-ploeg als vervanger van Gesink bij zijn selectie van acht renners.

Mollema afgehaakt

Moerenhout zag eerder al Bauke Mollema afhaken. Mollema brak bij een val in de Tour zijn linkerpols. De Groninger van Trek-Segafredo zou samen met Tom Dumoulin als kopman fungeren in de wegwedstrijd van komende zondag.

Het meedoen van Dumoulin is ook nog niet helemaal zeker. De Limburger, op de zevende plaats de beste Nederlander in het eindklassement van de Tour, gaat eerst thuis bijkomen van zijn inspanningen in Frankrijk. Het is de bedoeling dat Dumoulin vrijdag net als Jos van Emden in actie komt op de tijdrit.

De Limburger doet twee dagen later met Antwan Tolhoek, Pascal Eenkhoorn, Dylan van Baarle, Pieter Weening, Sam Oomen en Martijn Tusveld mee aan de wegwedstrijd op en om het circuit van Imola.