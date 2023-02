Extra tegenvaller PSG in aanloop naar Champions League-kraker: Messi afwezig

„Leo Messi blijft 48 uur in behandeling nadat hij tegen Marseille zijn hamstring heeft geblesseerd. Hij zal naar verwachting maandag terugkeren op de training”, aldus PSG in een verklaring.

Daarmee blijft het onzeker of de aanvaller, die met Argentinië het WK in Qatar won, op tijd fit is voor het duel met Bayern München in de achtste finales van de Champions League komende week.

De Parijse club meldde eerder dat WK-topscorer Kylian Mbappé in ieder geval ontbreekt tegen Bayern. De Franse sterspeler liep begin februari een dijbeenblessure op en volgens de club is hij waarschijnlijk drie weken uit de roulatie.