’PSG mist na Mbappé mogelijk ook Messi tegen Bayern’

De Franse sportkrant L'Équipe en website RMC Sport melden dat de Argentijnse wereldkampioen zich in de met 2-1-verloren bekerwedstrijd tegen Olympique Marseille afgelopen woensdag geblesseerd heeft aan zijn bovenbeen.

PSG meldde eerder dat WK-topscorer Mbappé in ieder geval ontbreekt in de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Bayern. De Franse sterspeler liep begin februari een dijbeenblessure op en de club meldde dat hij waarschijnlijk drie weken uit de roulatie is.

In de aanstaande competitiewedstrijd tegen AS Monaco kan Messi vrijwel zeker niet meespelen.