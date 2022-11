Bondscoach Ecuador positief over meespelen Valencia tegen Oranje

„Vanmiddag op de training gaan we kijken en dan zullen we een beslissing nemen”, aldus Alforo. „Volgens de medische cracks is er geen zware blessure. Dat is goed nieuws. Maar hij heeft natuurlijk wel flinke klappen te verduren gekregen en dat heeft wel invloed op zijn medische conditie. Als het aan hemzelf ligt, dan zal hij altijd spelen. Zo is zijn instelling. Zeker op een wereldbeker of bij een belangrijke kwalificatiewedstrijd zal hij niet zomaar afzeggen. Het ligt eraan hoe het vanmiddag gaat op de training. Als hij een goede reactie laat zien nemen we een beslissing. Misschien kan hij een rol hebben als invaller of zelfs starten.”

In de basis van Ecuador worden twee spelers verwacht, die een familierelatie hebben met in Nederland bekende Ecuadoraanse spelers. Aanvaller Romario Ibarra is een jongere broer van voormalig Vitesse-speler Renato Ibarra, terwijl middenvelder Jhegson Mendez een neef is van oud-PSV’er Edison Mendez. Waar zijn oom 111 uitkwam voor zijn land, heeft de middenvelder van Los Angeles FC 33 interlands achter zijn naam. Romario Ibarra is met 26 interlands hard op weg zijn oudere broer, die 49 maal voor zijn land speelde, in te halen.

Enner Valencia wordt tegen Qatar naar de kant gehaald. Ⓒ REUTERS

Bondscoach Alforo dook in de aanloop naar het tweede groepsduel met Nederland in de rol van underdog. „Dit is een van de wedstrijden waarvan iedereen denkt dat je die sowieso gaat verliezen. Dat betekent dat we niks te verliezen hebben. Voordat de jacht is begonnen is de prooi al aan hen gegeven. We treffen een team, dat hier is gekomen met het idee en het vertrouwen om wereldkampioen te worden. Sinds Van Gaal bondscoach is geworden zijn ze nog ongeslagen. Dat betekent, dat het een heel lastig team is om te verslaan. Zij hebben de individuele kwaliteiten om wedstrijden naar zich toe te trekken. Dat hebben we tegen Senegal ook weer kunnen zien met de pass van Frenkie de Jong bij de openingsgoal. Als je tegen een grote tegenstander speelt dan moet je in alle opzichten top zijn. Voetballend, fysiek en emotioneel. Het zal aankomen op de details die het verschil maken.”