’Ik hoopte maar dat Ronaldo zou missen’

In 2009 gaf de Engelsman, die ook de WK-finale tussen Nederland en Spanje in 2010 floot, een penalty aan Manchester United tijdens een Premier League-duel met Tottenham Hotspur. Spurs-goalie Heurelho Gomes stopte Michael Carrick op legale wijze af, maar toch floot Webb voor een penalty. Tot zijn grote spijt.

„Deze sprong eruit, want ik wist dat ik het verkeerd had”, vertelt de in 2014 afgezwaaide arbiter aan The Athletic. „Ik zag dat Carrick eerst bij de bal was en dat de keeper tegen hem aan klapte. Het was een makkelijke keuze voor mij. Ik verwachtte de gebruikelijke korte protesten, maar niet de ongelooflijke en absolute verbazing en het ongelooflijk op het gelaat van Gomez.”

Webb had daardoor al snel door dat hij er helemaal naast zat. „Dat was binnen een paar seconden duidelijk. Ik bleef achter met de beslissing die ik had genomen, zonder het bewijs dat ik het verkeerd had. Ik had alleen dat onderbuikgevoel. Ik hoopte maar dat (Cristiano, red.) Ronaldo zou missen. Maar dat deed hij niet.”

De Portugees zorgde vanaf de stip voor de aansluitingstreffer van de thuisploeg: 1-2. Uiteindelijk werd het 5-2 voor The Mancunians op Old Trafford. Webb schudde het moment overigens vrij makkelijk van zich af. Maar kort na afloop van de wedstrijd had de nu 48-jarige Engelsman een rotgevoel. „Ik dacht toen: oh sh*t. Je weet dat er een hoop ellende op je afkomt.”

