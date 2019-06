Stegeman wil bij PEC hereniging met Gladon

Stegeman, die deze maand overkwam van Go Ahead Eagles, kent de transfervrij op te pikken Gladon nog uit hun gezamenlijke tijd bij Heracles Almelo. Hij weet dat hij met hem een ander type (scorende) spits dan de Duitser Lennart Thy aan zijn selectie kan toevoegen en heeft de 1 meter 88 lange aanvaller hoog zitten. Zeker nu hij afgelopen seizoen heeft gezien welke impact Gladon had in Groningen. Sinds zijn komst in de winterstop maakte hij naast zijn goal in Zwolle nog vier goals, waarvan drie als invaller. Met de drie laatstgenoemde maakte hij in twee weken tijd de enige goals tegen De Graafschap, Excelsior en SC Heerenveen. Hij bezorgde zijn ploeg daarmee vijf extra punten waarmee Groningen in de play-offs om Europees voetbal terechtkwam.

Het maakte Gladon in één klap enorm populair bij de Groningse aanhang. De spits wil graag in Groningen blijven, waar hij het naar zijn zin heeft en trainer Danny Buijs zijn waarde kent, maar de clubleiding vooralsnog op zijn handen blijft zitten. Er komt vanuit de Eredivisie steeds meer interesse los voor de spits. Waar Stegeman zich binnen PEC sterk maakt voor de komst van Gladon, daar laat zaakwaarnemer Chiel Dekker desgevraagd weten dat de clubleiding zich nog niet officieel bij hem heeft gemeld.

PEC wil zich snel versterken met twee nieuwe keepers. De club hoopt de onderhandelingen met SC Cambuur om Xavier Mous vast te leggen snel te hebben afgerond en staat op het punt Michael Zetterer (23) te huren van het Duitse Werder Bremen.