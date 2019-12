Wesley Sneijder haalt Mourinho naar Utrecht

Wesley Sneijder viert in 2010 feest met zijn ploeggenoten en coach José Mourinho na het veroveren van de Champions League met Inter. Ⓒ Willem Vernes

UTRECHT - Als er één speler is die niet met stille trom uit de voetballerij hoort te vertrekken, is het bravouremannetje Wesley Sneijder (35). En dat gebeurt dan ook niet. Op woensdag 3 juni krijgt de recordinternational zijn eigen testimonial in Stadion Galgenwaard, waar grote namen uit binnen- en buitenland acte de presence zullen geven. „Natuurlijk heb ik tijdens Nederland-Peru al op prachtige wijze afscheid genomen van Oranje. Maar in juni zet ik een punt achter de hele loopbaan, waar ik zo trots op ben”, zegt de Utrechter.