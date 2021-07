Mark Cavendish steekt loftrompet over ’GOAT’ Marianne Vos

De spurtbom van Deceuninck-Quick Step vroeg donderdag - na zijn veertiende plaats in de tweelfde etappe - aandacht voor de uitmuntende prestaties van Marianne Vos in de Giro d’Italia Donne.

„Tot we volgend jaar kunnen genieten van de Tour voor vrouwen is dit voor onze vrouwelijke collega’s de grootste wegwedstrijd die er is. Marianne Vos won vandaag in Italië voor de dertigste keer een etappe. Een geweldige mijlpaal, die de aandacht verdient. Marianne is op meerdere fronten een inspiratiebron voor mij, al vele jaren. Ze is de absolute GOAT”, aldus Cavendish, Vos daarmee typerend als de Greatest of All-Time, oftewel de beste ooit.

Vos won donderdag de zevende etappe van de Giro Donne. De 34-jarige Brabantse van Jumbo-Visma bleef na 109,6 kilometer in de oplopende finish in Puegnago Del Garda de Italiaanse Elisa Longo Borghini en Anna van der Breggen voor.

Voor Vos was het de tweede ritzege in deze Giro. In 2007 boekte ze haar eerste ritoverwinning in 2007. „Wat een nummer”, zei Vos na haar zege. „Dit was niet iets waar ik van tevoren op had gerekend. Iedere dag is een nieuwe dag in deze Giro en moet je klaar zijn om ervoor te vechten. Mijn team is ook een inspiratie voor me, ze brachten me opnieuw in de juiste positie.”

Vos verklaarde nog eens haar voorliefde voor de Giro. „De Giro is heel speciaal voor me en heeft die speciale vibe. De race is zo compleet omdat er voor iedereen iets inzit. Dit is nummer 2 voor mij in deze Giro, het totaalaantal ritzeges is ongelofelijk.”