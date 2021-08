Baanwielrensters Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen grijpen net naast medaille

Braspennincx en Van Riessen finishten in een tijd van 32,504. De Russen kwamen na 32,252 seconde over de meet.

Het duo begon de kwalificatie uitstekend. In 32,465 knalden Braspennincx en Van Riessen in een Nederlands record naar de derde tijd. In de tweede heat moest het duo het opnemen tegen de Poolse vrouwen en ook toen lieten ze zien dat het met de snelheid wel goed zat. Wederom verbeterden Braspennincx en Van Riessen het Nederlands record: 32,308.

Doordat de Chinese en Duitse vrouwen sneller waren, plaatsten zij zich voor de finale. De tijd van de Oranje-vrouwen was echter wel snel genoeg om tegen Rusland voor het brons te mogen strijden.

Braspennincx en Van Riessen begonnen zonder veel illusies aan de teamsprint, aangezien ze zich de afgelopen anderhalf jaar vooral op de individuele nummers sprint en keirin hebben gericht.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.