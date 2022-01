Edson Álvarez valt geblesseerd uit tijdens gelijkspel Mexico

Het is nog de vraag hoe erg de kwetsuur is, maar het lijkt op het eerste gezicht geen hele zware blessure te zijn. Volgens de tv-zender TUDN is Álvarez een twijfelgeval voor de wedstrijd van donderdag tegen Panama. Álvarez is bij Ajax dit seizoen een vaste waarde in de ploeg van Erik ten Hag. De controleur speelde bijna alles voor de Eredivisie-koploper, die hem in 2019 overnam van CF América.

Het gelijkspel tegen Costa Rica was slecht nieuws voor Mexico, dat bij een zege afstand had genomen van Panama in de strijd om de WK-tickets. In de Concacaf-groep zijn er nog vier speelrondes te gaan en heeft Canada een voorsprong van vier punten op Mexico en de Verenigde Staten. Die twee landen gaan normaal gesproken met Panama (dat een punt minder heeft) uitmaken welke twee landen er rechtstreeks naar het WK gaan en welk land er een intercontinentale play-off moet spelen om zich te plaatsen voor het WK 2022.