Medische check Edson Álvarez in Mexico

De Ajax-speler heeft goede hoop dat de schade meevalt, omdat het een contactmoment was en geen verdraaiing. Het is de verwachting dat hij zo snel mogelijk terugkeert naar Ajax om ook daar nog een keer te kunnen worden onderzocht.

Het gelijkspel tegen Costa Rica was slecht nieuws voor Mexico, dat bij een zege afstand had genomen van Panama in de strijd om de WK-tickets. In de Concacaf-groep zijn er nog vier speelrondes te gaan en heeft Canada een voorsprong van vier punten op Mexico en de Verenigde Staten. Die twee landen gaan normaal gesproken met Panama (dat een punt minder heeft) uitmaken welke twee landen er rechtstreeks naar het WK gaan en welk land er een intercontinentale play-off moet spelen om zich te plaatsen voor het WK 2022.