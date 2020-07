Kelvin Leerdam: ’Omstandigheden zijn extreem’

„Het is hier verschrikkelijk warm. Tijdens onze training vanmorgen was het 32 graden. En dan heb je ook nog met de luchtvochtigheid te maken hier. Echt extreem. Een training voelt al aan als een wedstrijd. We hebben al drie, vier maanden geen wedstrijd meer gespeeld. Nu maar afwachten hoe het gaat”, zegt de oud-speler van onder meer Feyenoord en Vitesse.

De regerend kampioen opent vrijdag tegen San Jose Earthquakes. Volgens het huidige schema volgt een volgende wedstrijd dan pas tien dagen later, omdat de aanvankelijk tweede opponent FC Dallas vanwege coronagevallen is afgehaakt.

„Het is een heel bijzondere situatie natuurlijk. Als wij in deze toernooivorm opeens tien dagen niet hoeven te spelen, is dat niet ideaal. Maar dat geldt wel voor meer dingen”, stelt Leerdam, die een inkijkje geeft in de situatie aldaar.

„Wij zijn hier nu vier dagen en zitten in een hotel met zes teams. Iedereen heeft zijn eigen verdieping. We krijgen om de dag een coronatest. Geen pretje, kan ik je vertellen. We zijn telkens alleen met onze eigen ploeg. Buiten is er veel politie en beveiliging. We mogen maar in bepaalde gebieden komen. Ik voel me veilig en mijn teamgenoten zijn ook allemaal gezond. Iedereen is ver weg van zijn familie, dat is niet makkelijk. Maar eigenlijk is er geen andere oplossing op dit moment.”