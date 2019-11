Kies de wielrenners van het jaar

Wie is volgens jou de beste wielrenner van het jaar? Ⓒ De Telegraaf

Op woensdag 20 november vindt het gala Wielrenner van het Jaar in Den Bosch plaats. De oud-wielrenners (via Club 48), huidige profs (via de VVBW) en het publiek (via Telegraaf.nl) kiezen dan de wielrenners van het jaar. Tot en met aanstaande zondag kan het publiek exclusief via De Telegraaf een stem uit brengen op de wielrenners van het jaar.