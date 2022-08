Jerdy Schouten verlengt contract bij Bologna tot medio 2026

Premium Voetbal

Geen fans, wel sirenes en schuilkelders: vandaag start de voetbalcompetitie in Oekraïne weer

De voetbalcompetitie in Oekraïne wordt vandaag hervat. In het land waar sinds februari Rusland is binnengevallen, is ook het voetbal in het hart getroffen. Toeschouwers zijn niet toegelaten in de stadions die zijn uitgerust met luchtalarmsirenes en schuilkelders. Het is bevreesd naar de toekomst kij...