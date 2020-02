Steven Bergwijn onderuit in Londense derby

Daarmee kwam Chelsea vaster op de vierde plek, die goed is voor een ticket voor de Champions League.

De Spurs hebben nu vier punten minder dan de stadgenoot en kunnen de vijfde plek in deze speelronde kwijtraken aan Sheffield United en Manchester United.

Olivier Giroud bracht Chelsea na een kwartier op voorsprong. Kort na de rust verdubbelde Marcos Alonso de score. Door een treffer van Antonio Rüdiger in eigen doel in de voorlaatste minuut werd het nog even spannend, maar grote kansen op de gelijkmaker kreeg Tottenham niet meer. Steven Bergwijn werd bij de Spurs in de 78e minuut gewisseld.

Chelsea ontvangt dinsdag Bayern München in de achtste finales van de Champions League.

In de 52e minuut van de stadsderby ontsnapte Giovani Lo Celso bij de Spurs aan een rode kaart. De Argentijn ging uit frustratie over de achterstand vol op het onderbeen van tegenstander César Azpilicueta staan. Tot grote woede bij onder anderen Chelsea-coach Frank Lampard ontsnapte Lo Celso aan de rode kaart. Zelfs na interventie van de VAR bleef hij onbestraft. Azpilicueta kon ondanks de zware charge van de Zuid-Amerikaan het duel vervolgen.