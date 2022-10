Red Bull pakt constructeurstitel Verstappen evenaart met GP-winst in Austin zegerecord van Schumacher en Vettel

Door onze Telesportredactie

Max Verstappen in duel met Lewis Hamilton Ⓒ ANP/HH

AUSTIN - Max Verstappen heeft ook de Grand Prix van de VS op zijn naam geschreven. Op het circuit in Austin wist hij zich - na een superstart - vanaf plek 2 naar de leiding en op het oog naar de winst te rijden, maar een mislukte pitstop halverwege de race gooide bijna roet in het eten. Hij moest in de achtervolging en wist in de slotfase van de race Lewis Hamilton af te houden van zijn eerste GP-winst van het seizoen. Charles Leclerc eindigde als derde. Red Bull Racing pakte tevens de constructeurstitel. Door de 13e zege van het seizoen heeft Verstappen het record van meeste zeges in één seizoen nu samen met Michael Schumacher en Sebastian Vettel in handen.